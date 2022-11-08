فحص 21 ألف طفل ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن ضعف وفقدان السمع بالغربية

الغربية مصطفى عادل

أكد الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية في بيان له على استمرار الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة بمحافظة الغربية، والعمل المكثف لتقديم الخدمات الطبية وفحص السمع للأطفال ضمن خطة المبادرة، بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وتم فحص 215209 طفل حديثي الولادة "من عمر يوم إلى 28 يوم" حتى الآن، بنسبة تغطية بلغت 93% من خلال الأجهزة السمعية بالمبادرة الرئاسية، وذلك ضمن المبادرات الرئاسية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن وزارة الصحة قامت بدعم الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية بالمحافظة بـ161 جهاز انبعاث صوتى، موزع علي جميع الإدارات الصحية بالمحافظة، والذي يستخدم في قياس وفحص حاسة السمع لدي الأطفال حديثي الولادة، وفي حالة عدم اجتياز الطفل للاختبار السمعي، يتم فحصه مرة أخرى بعد مرور أسبوع من الفحص الأول، وفي حالة عدم الاجتياز يتم الإحالة إلى مركز علاج السمعيات بمستشفي المنشاوي العام ومستشفي المحلة العام، وذلك لتقييم الحالة بدقة أعلى، وبدء العلاج أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زرع القوقعة لمن تستدعي حالته، وفي حالة الاحتياج لعملية "زراعة القوقعة" يتم إحالة الطفل إلي مركز السمع والكلام بالقاهرة.