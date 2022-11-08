غدًا... قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه غداً الإثنين الموافق 9-11-2022م عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان من الساعة 10 صباحا وحتي الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.
وتهيب الشركة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لإستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.
غدًا... قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيهاالثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 09:10 ص
قطع المياه - ارشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه غداً الإثنين الموافق 9-11-2022م عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان من الساعة 10 صباحا وحتي الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.
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