اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 09:38 ص
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غدًا... قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 09:10 ص
غدًا... قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها قطع المياه - ارشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه غداً الإثنين الموافق 9-11-2022م عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان من الساعة 10 صباحا وحتي الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وتهيب الشركة  المواطنين واصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لإستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.





 


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

مياة الشرب والصرف بالمنوفية



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