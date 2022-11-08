عميد كلية طب أسنان جامعة الزقازيق: نقدم الخدمة لـ500 مريض مجانا.. صور

الشرقية- فتحية الديب وحمدى عبد العظيم

كلية طب وجراحة الفم والأسنان واحدة من الكليات الجديدة المنشأة حديثا بجامعة الزقازيق، وكانت تمثل حلما لعقود طويلة للمجتمع الشرقاوى وطلاب الأسنان، ودخلت الخدمة عام 2017، وتم إنشاء المبنى على مساحة 3000م2 ومكون من 8 أدوار ويشمل بدروم وجراحة ومستشفى دورين ودور للإدارة ودورين يضمان مدرجات وقاعة مؤتمرات ودورين للمعامل بالإضافة إلى مبنى للعيادات الخارجية ملحق بالمبنى الرئيسى.





قال الدكتور وليد عبد الله يوسف، عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة الزقازيق، إن كلية طب الأسنان تقدم خدمة للمجتمع كبيرة وتخفف العبء عن المستشفيات الحكومية، ومتوسط عدد طلاب الفرية الواحدة 400 طالب وطالبة، بإجمالى عدد طلاب الكلية 1700 طالب، وطالبة، وتقدم الكلية الخدمة الطبية لـ500 مريض شهريا مجانا، قبل أن يشير أن الكلية سوف تقدم فى المستقبل وحدة علاج بأجر بحيث تقدم خدمة مميزة للمرضى بأجر رمزى، ولتخفيف العبء المادى المكلف بالعيادات الخاصة وتدخل موارد للجامعة وتساعد فى تطوير الجامعة.





ونوه أن الخدمة تقتصر الخدمة فى الوقت الحالى على علاجات الأسنان الطبيعية التقليدية مثل الحشو والخلع للأسنان والتركيبات سواء ثابتة أو متحركة، وبعض الجراحات البسيطة بالبنج الموضوعى، ونسعى لعمل وحدة علاج جراحى ببنج كلى تخدير كلى سواء علاج طب أسنان الأطفال أو جراحات الفم.



وعن رؤيته لتطوير الكلية، أوضح عميد الكلية، أن طب الأسنان تستطيع تقديم الخدمة المتميزة للطلاب والمجتمع، ونعمل على أكثر من محور وهو توفير الخدمات بأحدث الأجهزة للطلاب،حيث جارى توفير 120 كرسى أسنان مع الشراء الموحد من قبل الكلية، وتم التعاقد عليهم وتركيبهم قريبا فضلا عن توفير أحدث أجهزة تركيبات وتصوير الأسنان وأحدث أجهزة الأشعة الحديثة يتم تركيبها فى الكلية خلال شهور لتدريب طلابنا عليها بحيث يكون مؤهل لمواكبة سوق العمل ويقدر يخدم المجتمع.



وتابع: "نعمل على فتح باب التسجيل للدراسات العليا سواء دبلومات أو ماجستير، لرفع مستوى وكفاءة طلاب الأسنان، فضلا عن دورات تدريبية من تكنولوجية حديثة لخدمة أبناء الكلية وخريجى الكليات الأخرى".





يذكر أن كلية طب أسنان الزقازيق حديثة النشأة،ودخلت الخدمة عام 2017، وتقدم الكلية من خلال طلابها الخدمة المجانية للمرضى بما يعادل 500 حالة شهريا بالمجان فيما يخص أعمال الحشو والتركيب والجراحات البسيطة، وتم إنشاء المبنى على مساحة 3000م2 ومكون من 8 أدوار ويشمل بدروم وجراحة ومستشفى دورين ودور للإدارة ودورين يضمان مدرجات وقاعة مؤتمرات ودورين للمعامل بالإضافة إلى مبنى للعيادات الخارجية ملحق بالمبنى الرئيسى.





وكان قرارا جمهوريا قد صدر منذ 4 أيام بتعيين الدكتور "وليد أحمد عبد الله يوسف عميدا لكلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة الزقازيق، جدير بالذكر أنه يعمل استاذ بقسم جراحة الفم والوجه والفكين بكلية طب وجراحة الفم والأسنان وشغل منصب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



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