اليوم السابع
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أكرم القصاص
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على هامش cop27.. رئيس وزراء تشاد ومدير المنظمة الدولية للهجرة يتحدثان بجلسة لمركز القاهرة الدولى لتسوية المنازعات

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 10:08 ص
على هامش cop27.. رئيس وزراء تشاد ومدير المنظمة الدولية للهجرة يتحدثان بجلسة لمركز القاهرة الدولى لتسوية المنازعات جانب من الجلسة
وكالات

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على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (cop-27) المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ، نظم مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام بالشراكة مع المركز الدولي للتنقل المناخي جلسة بعنوان "استدامة السلام في ظل أزمة المناخ".
 
وادار الجلسة كمال اماكرين، مدير عام المركز الدولي للتنقل المناخي، وتحدث خلالها كلا من صالح كيزابو، رئيس وزراء دولة تشاد، جين موجاواماريا، وزيرة البيئة الرواندية، السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، أنطونيو فيتورينو، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، وجانيت روجان، سفيرة الدورة 26 لمؤتمر المناخ في إفريقيا والشرق الأوسط.
 
وتناولت الجلسة التى أقيمت بمقر انعقاد cop27 لشرم الشيخ التداعيات المنبثقة عن التغيرات المناخية على جهود تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية المستدامين، وطبيعة الاستجابات المطلوبة لدعم الفئات الأكثر تأثرا مثل النساء والشباب والمجتمعات المحلية، فضلا عن تعزيز قدرة الدول الإفريقية على رصد حركات تنقل المجتمعات بسبب التغييرات المناخية، وكذلك تفعيل التعاون العابر للحدود من أجل الدفع بجهود طويلة الاجل.
 
وتأسس مركز القاهرة الدولي عام 1994 من قبل وزارة الخارجية المصرية ليكون مركزاً متخصصاً في التدريب وبناء قدرات الدول النامية في مجالات السلم والأمن، ويتبع وزير الخارجية الذي يرأس مجلس إدارته.
 
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