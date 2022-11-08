عاطلان يرشدان عن مصدر حصولهما على المواد المخدرة بعد ضبطهما فى القاهرة

كتب بهجت أبو ضيف

أرشد عاطلان تم ضبطهما في مدينة بدر، بمحافظة القاهرة، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، عن هوية عاطل تحصلا منه على المخدر، ليتوليا ترويجه بين عملائهما، ويكثف رجال المباحث إعداد الاكمنة لضبط مصدر حصولهما على المضبوطات.

واعترف المتهمان باستخدام سيارة ملاكي مستأجرة، في نقل المواد المخدرة، وتوصيلها لعملائهما، بعد التواصل معهم هاتفيا، وذكرا أن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من حصيلة ترويج المواد المخدرة، فتم إحالتهما إلى النيابة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم ضبط المتهمين، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، تمكنت من ضبط (شخصين- مقيمان بدائرة مركز شرطة القنطرة بالإسماعيلية)، وذلك حال استقلالهما سيارة "مستأجرة" قيادة أحدهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام - مبلغ مالى- عدد 3 هواتف محمولة).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.