اليوم السابع
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عادت من عملها وجدت اللص يحاول فتح شقتها بمدينة بدر.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 11:45 ص
عادت من عملها وجدت اللص يحاول فتح شقتها بمدينة بدر.. اعرف التفاصيل حملة أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - سليم على

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) بقيام الأهالى بضبط أحد الأشخاص حال شروعه فى سرقة الشقة محل سكنها.
 
بالانتقال والفحص أمكن ضبط الشخص المشار إليه وتبين أنه (مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية "له معلومات جنائية") وبحوزته (أجنة حديدية) وبمناقشة المُبلغة، أقرت بأنها عقب عودتها للشقة سكنها شاهدته حال شروعه فى كسر باب الشقة باستخدام الآداة المضبوطة بحوزته بقصد سرقتها، إلا أنها استغاثت بالأهالى.
 
بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" وأقر بارتكابه واقعتى سرقة بذات الأسلوب.
 
تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية"، مقيم دائرة القسم، وباستدعاء المجنى عليهما اتهماه بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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