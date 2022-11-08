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طقس شمال سيناء.. هبوب رياح متوسطة باردة والمحافظة ترفع درجات الاستعداد

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 11:37 ص
طقس شمال سيناء.. هبوب رياح متوسطة باردة والمحافظة ترفع درجات الاستعداد طقس شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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شهدت شمال سيناء اليوم، هبوب رياح ما بين خفيفة ومتوسط باردة، صاحبها ارتفاع  أمواج البحر المتوسط على سواحلها، فيما واصلت غرف العمليات الرئيسية والفرعية بديوان المحافظة ومجالس المدن رفع درجة استعدادها لاستقبال أى شكاوى.

وسبق وأعلن  أسامة عفش، رئيس مدينة  العريش، أن غرفة عمليات المدينة فى حالة انعقاد حتي اشعار اخر والتواصل مع الغرفة الرئيسية بالديوان العام، مع رفع درجة الاستعداد بمناطق الخدمات بمدينة العريش للمتابعة  وعمل اللازم، لافتا انه تم تطهير غرف الأمطار بنطاق المركز.

وأعلنت محافظة شمال سيناء رفع درجة استعدادها لأي طارئ وفى بيان تحذيرى، وجهت محافظة شمال سيناء نداء لأصحاب السيارات بعدم الوقوف تحت أي لافتات كبيرة أثناء الرياح الشديدة، كما شدد على المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء او محولات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

 


 

 


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