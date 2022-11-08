اليوم السابع
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طقس اليوم.. جو معتدل مائل للبرودة وسط أجواء مشمسة وانتظام الملاحة ببوسعيد

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 12:57 م
طقس اليوم.. جو معتدل مائل للبرودة وسط أجواء مشمسة وانتظام الملاحة ببوسعيد طقس بورسعيد الآن أجواء مشمسة وسحب متفرقة
بورسعيد محمد فرج

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رصد "اليوم السابع" اليوم الثلاثاء، حالة الطقس بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد، حيث يسود جو معتدل مائل للبرودة، رغم سطوع الشمس التى تغطى كافة الأنحاء، وسط درجة حرارة تصل العظمى24  درجة والصغرى 22 درجة، مع اعتدال فى  البحر المتوسط وارتفاع الأمواج  من  متر إلى  مترين .

ومن جهة أخرى، أكد مصدر ملاحى لليوم السابع انتظام حركة الملاحة  بموانئ  شرق وغرب بورسعيد، فضلاً عن انتظام حركة القوافل القادمة من الجنوب متجهة إلى الشمال فى مواعيدها المقررة، وسط سهولة ويسر  .

ومن جانبها، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلًا  فى أول الليل، مائل للبرودة  على كافة الأنحاء.

من جانبه، أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بأنه تم توجيه رؤساء الأحياء ومجلس مدينة بورفؤاد، التأكد من كفاءة محطات الصرف الصحي، ومصارف توزيع المياه والتأكد من كفاءة بالوعات الأمطار في كافة الشوارع لمنع حدوث أي أزمة فور تساقط الأمطار، مؤكداً أهمية التنسيق بين المرور والجهات التنفيذية، فيما يخص تطوير عدد من الشوارع الحيوية بالمحافظة، بما يمنع التكدس ويساهم فى تيسير الحركة المرورية.

ومن جهة أخرى، شدد محافظ بوىسعيد على متابعة التحذيرات الخاصة بسوء الأحوال الجوية أولا بأول من خلال التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.

 

طقس بورسعيد الآن أجواء مشمسة
طقس بورسعيد الآن أجواء مشمسة

 

طقس بورسعيد الآن أجواء مشمسة وسحب متفرقة
طقس بورسعيد الآن أجواء مشمسة وسحب متفرقة

 

طقس بورسعيد الآن سحب متفرقة وأجواء مشمسة
طقس بورسعيد الآن سحب متفرقة وأجواء مشمسة

 

طقس بورسعيد الآن بمنطقة حى الزهور
طقس بورسعيد الآن بمنطقة حى الزهور

 

 

 

 

 

 

 

 


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