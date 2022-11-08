طاقة نظيفة حياة للأرض.. قادة العالم يدعمون التوجه للهيدروجين الأخضر ..إنفوجراف

دعم قادة العالم التوجه إلى استخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، وذلك خلال جلسات مؤتمر المناخ المنعقد حاليا بشرم الشيخ.



طاقة نظيفة حياة للأرض

أولاف شولتز المستشار الألمانى:

أتوقع استخدام الهيدروجين الأخضر كبديل للطاقة بحلول 2050

الهيدروجين الأخضر دافع أساسى لإيجاد مزيد من فرص العمل والرفاهية



طاقة نظيفة حياة للأرض

ألمانيا تطمح فى إنتاج 20 مليون طن من الهيدروجين الأخضر

أدعو لبناء نظام لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتعميمه عالميا لإيجاد حلول مستدامة للطاقة

رئيس جزر القمر:

أكرر الشكر لأخى الرئيس السيسى على حسن الترحيب والضيافة فى كل مرة نزور مصر

جزر القمر تنفذ مبادرات من أجل مواجهة تغير المناخ ونحاول أن نبدأ مشروع تنمية حضارية

لدينا سياسة نوعية للحفاظ على البيئة بعنوان "شجرة لكل مواطن"

أفريقيا تحتاج إلى التمويل اللازم لمواجهة تغير المناخ وتحقيق التكيّف



طاقة نظيفة حياة للأرض

رومن راديف رئيس بلغاريا:

بلغاريا تعمل على تعظيم الأنشطة الصناعية التى تتبنى الهيدروجين الأخضر

بناء قرية الهيدروجين الأخضر لإنتاج أطنان منه فى الفترة المقبلة

نستهدف التصدير وبلادنا أصبحت دولة انتقالية للطاقة

محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسى الليبى:

رغم أننا نواجه أزمة سياسية تحتاج العمل محليا إلا أننا نهتم بالجانب البيئى

ليبيا تلتزم بالبرامج والمعاهدات الدولية وعلى رأسها البيئة والمناخ

محمد ولد الغزوانى رئيس موريتانيا:

الهيدروجين الأخضر عنصر أساسى للتحول للطاقة النظيفة وتعويض الطاقات الأحفورية

موريتانيا تمتلك نحو 2400 جيجا وات احتياطيا من الهيدروجين الأخضر منها 500 قابلة للتطوير فورا

تشكيل مجموعة اتصال مع مصر و7 دول أفريقية للبحث عن أمثل الطرق لاستخدام الطاقة المتاحة

لدينا علاقات قوية مع مصر فى مجال الطاقة النظيفة



طاقة نظيفة حياة للأرض

ماكى سال رئيس السنغال:

أفريقيا ملتزمة بتنفيذ "اتفاق باريس" وستعمل على تطوير الزراعة

تطوير الزراعة لتكون قادرة على الصمود والتكيف وتوفير الغذاء

ممثل بلجيكا:

علينا دعم الشراكات والتعاون الدولى نحو الطاقة البديلة

نحتاج مزيدا من التعاون وبناء الشراكة والتركيز على التنوع فى مصادر الطاقة

مبادرة منتدى الهيدروجين الأخضر خطوة مهمة لدعم هذا المسار