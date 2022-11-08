ضبط 3629 قضية تموينية بإجمالى مضبوطات 719 طنا خلال شهر بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تشديد الرقابة والحملات التموينية على المحال والأسواق والمنافذ التجارية والجمعيات التعاونية والاستهلاكية بقرى ومراكز المحافظة، لافتاً إلى التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة ورؤساء المراكز والأحياء وذلك للتأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم المعروضة ،ومطابقتها للمواصفات ومحاربة الاستغلال وضبط الأسعار على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين والمساس بأسعار السلع والحركة التجارية بالأسواق، مشيراً إلى تحرير 3629 قضية تموينية متنوعة خلال شهر أكتوبر الماضي بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات المعنية بإجمالي مضبوطات 719 طن و285 كيلوجرام.

وقال العقيد حازم عاطف مدير إدارة مباحث التموين بأسيوط إن إجمالي المضبوطات، خلال تلك الحملات التي تم شنها يصل إلى 719 طن و285 كيلوجرام بينهم (223طن أقماح محلية ، و97طن دقيق بلدي استخراج 82% ، و29.5طن سلع غذائية بدون بيانات ، و 127.5طن سولار و83طن بنزين 80 ، و78 طن بنزين 92 ، و22طن بنزين 95 ، و10طن أمدة ازوتية مدعمة ، و10طن سكر تمويني ، و3طن مشتقات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، 10طن سكر تمويني مدعم ، و 7 طن أرز تمويني مدعم ، 4 طن زيت تمويني ، ... ) وغيرها.

وأوضح مدير إدارة مباحث التموين بأسيوط إن المحاضر والمخالفات التموينية متنوعة ما بين (إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن ، وجمع وصرف مواد بترولية مدعمة بدون وجه حق ، وعرض للبيع سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ، عدم حمل شهادة صحية ، وعدم الاعلان عن الأسعار ، وعدم الاحتفاظ بميزان حساس ، عدم صرف بون خبز للمواطنين ، وتوقف عن انتاج الخبز ، وجمع وصرف في حصة تموينية ، غلق المستودع وتاجر تمويني في أوقات العمل الرسمية ، ... ) وقضايا أخرى متنوعة لافتاً إلى استمرار ومواصلة الحملات التموينية بناءاً على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الذي شدد على تكثيف وتشديد الرقابة على المخابز ومحطات الوقود والمستودعات والأسواق وذلك للحد من تسريب وتهريب السلع المدعمة للاتجار بها في السوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه والعمل على ضبط الأسعار.



الحملات التموينية (1)



الحملات التموينية (2)



الحملات التموينية (3)



الحملات التموينية بأسيوط (1)



الحملات التموينية بأسيوط (2)



الحملات التموينية بأسيوط (3)



جانب من الحملات (1)



جانب من الحملات (2)



جانب من الحملات (3)



جانب من الحملات (4)



جانب من الحملات التموينية بأسيوط (1)