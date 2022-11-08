ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء فى الدقهلية داخل منزل عاطل

الدقهلية - فريق المجافظات

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية من ضبط عاطل حول منزله بمنطقة عزبة الهاويس لورشة لتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، وبتفتيش مسكنه عثر على كمية من الأسلحة النارية والذخيرة، وكذلك كمية متنوعة من الأسلحة البيضاء.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط وحدة مباحث قسم ثان بقيام المتهم "هيثم.ع" 44 عامًا عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 8356 لسنة 2019 جنايات قسم ثان المنصورة، مخدرات، وذلك بإدارة مسكنه بمنطقة عزبة الهاويس كورشة لتصنيع الاسلحة النارية والبيضاء والاتجار بها.

بتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة جرى إعداد مأمورية ضبطية برئاسة الرائد كريم عبد الرازق، رئيس وحدة مباحث قسم ثان المنصورة، وضبط المتحري وبتفتيش منزله عثر علي 5 قطع سلاح ناري و25 طلقة خرطوش و60 قطعة سلاح أبيض "سنجة - خنجر- مطواة".

كما عثر على أدوات تصنيع الأسلحة "ماكينة لحام - ماكينة تقطيع"، وكمية من أحجار التجليخ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.