ضبط لحوم مجهولة المصدر بحوزة تاجر فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، القبض على تاجر بحوزته كمية من اللحوم مجهولة المصدر، قبل طرحها للبيع بالأسواق، وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة المتهم إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لرجال مباحث التموين في الجيزة، تشير إلى حيازة تاجر لكمية من اللحوم، مجهولة المصدر، استعدادا لطرحها للبيع بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين للمتهم، وضبطه، وبحوزته كمية من اللحوم يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك، بدون بيانات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والتحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وباشرت النيابة التحقيق.