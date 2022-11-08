اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 01:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط لحوم مجهولة المصدر بحوزة تاجر فى الجيزة

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 12:13 م
ضبط لحوم مجهولة المصدر بحوزة تاجر فى الجيزة لحوم مجهولة المصدر - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى رجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، القبض على تاجر بحوزته كمية من اللحوم مجهولة المصدر، قبل طرحها للبيع بالأسواق، وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة المتهم إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لرجال مباحث التموين في الجيزة، تشير إلى حيازة تاجر لكمية من اللحوم، مجهولة المصدر، استعدادا لطرحها للبيع بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين للمتهم، وضبطه، وبحوزته كمية من اللحوم يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك، بدون بيانات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والتحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وباشرت النيابة التحقيق.

 


مباحث التموين

لحوم مجهولة

امن الجيزة

غش تجاري



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة