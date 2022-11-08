صحة المنيا تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ117 ألف سيدة.. صور

المنيا حسن عبد الغفار

أعلن الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الفرق الطبية فى عيادات تنظيم الأسرة، قدمت خلال أكتوبر الماضى خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ117 ألفا و841 منتفعة، منهن 13 ألفا و41 جدد و104 آلاف و800 مترددة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى من تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوى، مدير عام إدارة تنظيم الأسرة، أنه جرى صرف 129212 من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة فضلا عن تنفيذ 123 ألفا و118 زيارة منزلية، وذلك عن طريق الرائدات الريفيات وتحويل 64370 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتقديم الرعاية الصحية لعدد 15661 سيدة حامل وتقديم الرعاية الصحية لعدد 13495 سيدة بعد الوضع، وأضافت أنه جرى تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية، إذ تم تنفيذ 21608 ندوات عن فيروس كورونا و21608 ندوات عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، و9294 ندوة عن الأمراض المزمنة والفحص الذاتى للثدى.