صحة الغربية: تحرير 1046 محضرًا لمخالفة الاشتراطات الصحية فى أماكن تداول الغذاء

الغربية محمد طارق

شنت مديرية الصحة بالغربية، إدارة الأغذية حملة موسعة للمرور على المنشآت الغذائية بمراكز ومدن المحافظة، وذلك فى إطار تكثيف الحملات على المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتشديد الرقابة والمتابعة على سوق الغذاء.

وأسفرت الحملة عن ضبط وإعدام 37 طنا و952 كجم و1518 لتر أغذية غير صالحة للتغير فى خواصها الطبيعية، وبالمرور والمتابعة تبين وجود خطر داهم 173 منشآت غذائية وإصدار قرار بالغلق وتحرير 1046 محضر مخالفة حيال مخالفات الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ، وذلك يالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكد الدكتور أسامة على إحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات الرقابية، للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها، مشددًا على العاملين في مجال الأغذية، الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية، واستخراج الشهادات الصحية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، وضرورة التزام كل المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية.