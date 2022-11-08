"صحة الإسكندرية" تنظم قوافل طبية موسعة ببشاير الخير وقرى "حياة كريمة"

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية الصحة بالإسكندرية قافلة طبية موسعة ببشاير الخير 3، حيث تم فحص 520 مواطنا بهدف الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى من بينهم 7 حالات تم إحالتها إلى مستشفي الجمهورية العام لاستكمال الفحوصات وتلقى العلاج اللازم، كما تم فحص 372 تلميذا للكشف عن الإعاقات السمعية ولم يتم اكتشاف إى إعاقات سمعية بهم، كما تم فحص 606 سيدات ضمن مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى تم تحويل 48 حالات منها إلى المراكز المتخصصة لإجراء مزيد من الفحوصات، كما تم خلال القافلة تطعيم 76مواطنا ضد فيروس كورونا.

وفى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتحت رعاية الدكتور "خالد عبد الغفار" وزير الصحة والسكان ، واللواء "محمد الشريف" محافظ الإسكندرية، نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالتعاون مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة قافلة علاجية بالذراع البحرى بالعجمى الكيلو 21 طريق الإسكندرية مطروح.

وقالت الدكتورة "أميرة طهيو" - وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، أن اختيار منطقة الكيلو 21 لعمل القافلة يأتى لكونها ضمن المناطق البعيدة عن الخدمة الطبية المتخصصة، حيث تبعد حوالى 15 كيلومتر عن أقرب مستشفى حكومى - مستشفى العجمى العام.

وأوضحت "طهيو" أن القافلة ضمت 5 عيادات طبية فى تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والأسنان ، وشارك فيها 38 عضوا من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1504 مرضى من أهالى المنطقة، وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 21 حالة إلى المستشفيات الحكومية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة "رشا مسامير" منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية ، أنه تم خلال يومى العمل إجراء 392 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و 198 تحليلا بمعمل الطفيليات و5 أشعات سينية، علاوة على فحص 102 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 707 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.