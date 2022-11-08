اليوم السابع
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شركة كيما تعلن استقالة رئيسها التنفيذى محمد حسنين

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 12:15 م
شركة كيما تعلن استقالة رئيسها التنفيذى محمد حسنين محمد حسنين رضوان
كتب عبد الحليم سالم

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أعلنت شركة الصناعات الكيماوية كيما في بيان لها اليوم، أن المهندس محمد حسنين رضوان، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة كيما تقدم باستقالته إلى المحاسب عماد الدين مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية .
 
بحسب البيان سيتم موافاة البورصة بأي جديد بخصوص الاستقالة ومستجداتها .
 
‏كان اليوم السابع قد نشر تفاصيل استقالة المهندس محمد حسنين رضوان امس، وذلك بعد المناقشات التي دارت في الجمعية العمومية للشركة وعدم إخلاء مسئولية مجلس الإدارة، على الرغم من تحقيق الشركة لأرباح كبيرة، خلال العام المالى الماضى، وتجاوزها العديد من المشكلات، بجانب اتمام الاتفاق مع شركة تكنومينت الايطالية وفض النزاع معها.

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