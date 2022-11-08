شركات الطيران اليونانية تلغي رحلاتها الجوية الأربعاء بسبب إضراب لمدة يوم

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أعلنت شركات الطيران الرئيسية في اليونان إلغاء الرحلات الجوية المحلية والدولية وتغييرات في الجدول الزمني للرحلات ، بسبب مشاركة نقابات العمال لمراقبي الحركة الجوية وعمال الطيران المدني في إضراب عام على مستوى البلاد الأربعاء.



وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية أنه من المتوقع أن يؤدي الإضراب - الذي سيستمر 24 ساعة ، ودعت إليه نقابات القطاع الخاص والعام في البلاد - إلى إغلاق معظم الخدمات في جميع أنحاء البلاد وتعطيل وسائل النقل العام في المدن الكبرى.



وتطالب النقابات برفع الحد الأدنى للأجور، والذي يبلغ حاليًا ما يزيد قليلاً على 700 يورو شهريًا للعمال بأجر وخفض الضرائب.



وقال اتحاد النقابات العمالية لموظفي الخدمة المدنية في بيان "عمال بلادنا، في القطاعين العام والخاص، يكافحون ضد الأسعار المرتفعة التي تخنق الأسر والمواطنين" وأن ارتفاع تكلفة الطاقة والوقود والسلع الأساسية يقلل من قيمة رواتب العمال.



وأعلنت شركة طيران إيجه وشركتها التابعة، أوليمبيك إير، عن إلغاء 50 رحلة محلية وتعديل جداول 42 رحلة أخرى، معظمها دولية.