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سوق على مهلك.. ضبط 15 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 11:48 ص
سوق على مهلك.. ضبط 15 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة خلال 24 ساعة رادار _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (74913) مخالفة مرورية متنوعة من بينها (15502) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
ونجحت الجهود في ضبط (1004) مخالفات السير بدون تراخيص و(3) دراجات نارية مخالفة و(19) مخالفة موقف عشوائى و(29) مخالفة لشروط التراخيص.
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
 

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