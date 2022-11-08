سلطنة عمان والاتحاد البرلماني الدولي يبحثان التنسيق لدعم السلام والأمن الدوليين

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بحث رئيس مجلس الشورى العماني خالد بن هلال المعولي، الاثنين، مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو، سبل التعاون الثنائي بما يسهم في توحيد الجهود العالمية في الشأن البرلماني وتحقيق المزيد من التنسيق المشترك في مختلف القضايا الرامية لدعم عملية السلام والأمن الدوليين.



وأشار المعولي - خلال اللقاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية - إلى الدور الكبير الذي يضطلع به الاتحاد البرلماني الدولي في مساندة جهود البرلمانات بمختلف دول العالم وحرصه على تعزيز مختلف الجهود الداعمة لحقوق الإنسان وسعيه المستمر لدعم أهداف التنمية المستدامة عبر مختلف الاجتماعات البرلمانية الدولية، واهتمامه بمناقشة القضايا الراهنة التي تعيشها دول العالم بحثًا عن أفضل الحلول الناجحة لها.



وأكد المعولي أهمية الحوار العالمي المشترك وتبادل الأفكار والرؤى التي تتطلع بها المجالس التشريعية عبر الدبلوماسية البرلمانية لتعميق العلاقات وتوحيد المواقف في المحافل الإقليمية والدولية التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي، وتعزيز مستوى التعاون بما يتوافق مع جهود الاتحاد للارتقاء بأدوار المجالس التشريعية وزيادة التنسيق فيما بينها.



من جانبه، أشار باتشيكو إلى أن زيارته لسلطنة عمان ومجلس الشورى ستفتح الكثير من مجالات التنسيق والتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي في المرحلة القادمة، مشيدا بالحضور البرلماني لسلطنة عمان في مختلف الأحداث البرلمانية على المستوى الدولي، والمشاركة الفاعلة بالرأي والفكر في القضايا التي يناقشها الاتحاد البرلماني الدولي بالاستناد إلى رؤية سلطنة عمان وسياستها الخارجية.



وفي السياق ذاته، بحث خالد بن هلال المعولي مع الأمين البرلماني لوزيرة الخارجية الكندية في الشؤون العالمية روب أوليفانت، والوفد المرافق له، أوجه تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات التشريعية وسبل تطويرها من خلال زيادة التنسيق بين مجلس الشورى العماني ومجلسي العموم والشيوخ في كندا، ومناقشة تبادل الزيارات لما لها من أثر في تبادل الخبرات البرلمانية.



وأشاد رئيس مجلس الشورى العماني بمستوى العلاقات الثنائية العمانية الكندية في مختلف المجالات التي تعززت في السنوات الأخيرة خاصة في المواقف الدولية والتوافق في الآراء التي تسهم في أمن وسلامة الشعبين الصديقين.



من جانبه، أشاد أوليفانت بعمق العلاقات بين البلدين وبمواقف سلطنة عمان المحايدة في المحافل الدولية، مؤكدًا رغبة بلاده في تعزيز الاستثمار في مجال التعدين.