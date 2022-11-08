اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 11:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

سقوط أمطار خفيفة على سواحل شمال سيناء

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 11:06 م
سقوط أمطار خفيفة على سواحل شمال سيناء أمطار - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت شمال سيناء الليلة سقوط امطار خفيفة على مناطقها الساحلية، وشملت المناطق التى شهدت سقوط امطار العريش والشيخ زويد، ولم تتلقى غرفة عمليات محافظة شمال سيناء اى شكاوى.
 
وكانت شمال سيناء قد شهدت هبوب رياح مابين خفيفة ومتوسط باردة، صاحبها ارتفاع  امواج البحر المتوسط على سواحلها خلال ساعات النهار ، فيما واصلت غرف العمليات الرئيسية والفرعية بديوان المحافظة ومجالس المدن رفع درجة استعدادها لاستقبال اى شكاوى.
 
وسبق واعلن  اسامه عفش رئيس مدينة  العريش ان غرفة عمليات المدينة فى حالة انعقاد حتي إشعار أخر والتواصل مع الغرفة الرئيسية بالديوان العام، مع رفع درجة الاستعداد بمناطق الخدمات بمدينة العريش للمتابعة  وعمل اللازم ، لافتا انه تم تطهير غرف الأمطار بنطاق المركز.
 
واعلنت محافظة شمال سيناء رفع درجة استعدادها لأى طارئ وفى بيان تحذيرى، وجهت محافظة شمال سيناء نداء لأصحاب السيارات بعدم الوقوف تحت أي لافتات كبيرة أثناء الرياح الشديدة، كما شدد على المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء او محولات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار
 
 
 
 
 

شمال سيناء

امطار

حالة الطقس

سيول

الطقس اليوم وغدًا

اخبار الطقس اليوم

طقس غدا

الطقس اليوم

الطقس غدا

طقس اليوم

الطقس فى مصر

الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة