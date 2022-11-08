سقوط أمطار خفيفة على سواحل شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت شمال سيناء الليلة سقوط امطار خفيفة على مناطقها الساحلية، وشملت المناطق التى شهدت سقوط امطار العريش والشيخ زويد، ولم تتلقى غرفة عمليات محافظة شمال سيناء اى شكاوى.

وكانت شمال سيناء قد شهدت هبوب رياح مابين خفيفة ومتوسط باردة، صاحبها ارتفاع امواج البحر المتوسط على سواحلها خلال ساعات النهار ، فيما واصلت غرف العمليات الرئيسية والفرعية بديوان المحافظة ومجالس المدن رفع درجة استعدادها لاستقبال اى شكاوى.

وسبق واعلن اسامه عفش رئيس مدينة العريش ان غرفة عمليات المدينة فى حالة انعقاد حتي إشعار أخر والتواصل مع الغرفة الرئيسية بالديوان العام، مع رفع درجة الاستعداد بمناطق الخدمات بمدينة العريش للمتابعة وعمل اللازم ، لافتا انه تم تطهير غرف الأمطار بنطاق المركز.

واعلنت محافظة شمال سيناء رفع درجة استعدادها لأى طارئ وفى بيان تحذيرى، وجهت محافظة شمال سيناء نداء لأصحاب السيارات بعدم الوقوف تحت أي لافتات كبيرة أثناء الرياح الشديدة، كما شدد على المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء او محولات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار