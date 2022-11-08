سفير أستراليا بمصر يحتفى بتوقيع معاهدة تخليص قطاع الشحن من الانبعاثات

كتبت ريهام عبد الله

احتفى أكسل وابنهورست، السفير الأسترالى فى القاهرة، بتوقيع بلاده معاهدة لتخليص قطاع الشحن الدولى من الانبعاثات، وذلك خلال انعقاد قمة المناخ COP27 فى شرم الشيخ، وقال فى تغريده عبر حسابه الرسمى على موقع تويتر، قبل قليل، "‏وقعت أستراليا تعهدًا فى ‎COP27 بالمساعدة فى تخليص قطاع الشحن الدولى من الانبعاثات، التى كانت فى تصاعد".

وتابع السفير الأسترالى فى القاهرة: "وسنتعاون مع الدول الأخرى فيما يتعلق بتشاطر واستخدام تكنولوجيا إزالة الكربون من القطاع، مما سيسهم إسهامًا كبيرا فى التصدى لتغير المناخ".



تدوينه السفير الأسترالي بمصر

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن رئيس الوزراء الأسترالى أنتونى ألبانيز، قال، إن تغير المناخ يمثل قضية أمنية وطنية حاسمة، وإن بلاده تدعم خطط تحقيق أهداف مباردة "تحدى الشحن الأخضر" التى تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) الذى يعقد فى مصر.

وأضاف أبانيز -فى كلمته أمام البرلمان، وفقًا لصحيفة "ذا دايلى نيوز" الأسترالية، أن أستراليا عليها التزام بالتواصل مع دول المحيط الهادئ بشأن تغير المناخ، حيث إن تغير المناخ يعد قضية أمن قومي، وتعترف به الولايات المتحدة وشركاؤنا الآخرون وحلفاؤنا.

وأوضح أنه من المهم اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن تغير المناخ فى ظل العدد المتزايد من الظواهر الجوية المضطربة وزيادة حدتها، قائلًا: "نلتزم بصافى صفر كربون بحلول عام 2050، ونستثمر فى الطاقة المتجددة خاصة أن تغير المناخ هو تحدٍ لجيلنا".