رياضة كفر الشيخ تنظم دورة تدريبية لتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، الدورة التدريبية لتنمية مهارات الشباب لإعداد القيادات وتأهيلهم لسوق العمل، من خلال إدارة البرلمان والتعليم المدنى وبمشاركة 40 شابا وفتاة فى المرحلة العمرية من 18 حتى 35 عاما، حيث بدأت اليوم وتستمر حتى الغد بقاعة التعليم المدنى بالمديرية، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن أهداف البرنامج التدريبى تتلخص فى إكساب الشباب المهارات القيادية والحياتية مثل مهارة القيادة، وفن كتابة السيرة الذاتية، فنون الاتيكيت فى المقابلات الشخصية لاجتيازها بنجاح مما يؤهلهم لسوق العمل.

وأشار محروس، إلى أن سوق العمل يشهد منافسة شرسة وتعمل وزارة الشباب والرياضة على دعم قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم بالدورات التدريبية المتخصصة التى تمنحهم استيعاب التغيرات فى سوق العمل، ويصبح لديهم القدر اللازم من المرونة للتعامل مع التطور المستمر به والسعى نحو التميز لاقتناص الفرصة المناسبة.

قدم اليوم أولى جلسات الدورة التدريبية لتنمية مهارات الشباب لإعداد القيادات وتأهيلهم لسوق العمل بشباب كفر الشيخ المدرب أيمن جميل، مدرب بوزارة الشباب، بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب وإشراف تنفيذى لمحمود الصاوى، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى وتنفيذ فريق العمل بالإدارة.