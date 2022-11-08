"روضة" طالبة بكفر الشيخ تبدع في فن الكاريكاتير وتميزت برسم البورتريه.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تعددت مواهب الأطفال بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، ولكن تميز طالبه بالصف السادس الابتدائى بمدرسة سيدى جمال الابتدائية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، بموهبتها فى فن الكاريكاتير، وجمعت بينه وبين رسم البورتيريه، وحصلت على المركز الثالث على مستوى الجمهورية للعام الثانى على التوالى فى مسابقة وزارة التربية والتعليم، فاستحقت التكريم من العديد من المسئولين بالمحافظة.

وقالت روضة محمود ابراهيم، الطالبة بمدرسة سيدى جمال بإدارة شرق كفر الشيخ، إنها حصلت على المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة الكاريكاتير الصحفى على مستوى الجمهورية، للعام الثانى على التوالى، ونالت تكريما من عدد من المسئولين بمديرية التربية والتعليم والمحافظة، آخرها تكريم من محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومن توجيه الصحافة بالمديرية.

وأضافت روضه، أنها بدأ موهبتها عندما كان عمرها 6 سنوات، هوت الرسم، واكتشفت موهبتها والدتها ووالدها، فنالت منهما التشجيع والدعم، ووفرا لها كل الوسائل، للتعبير عما تراه سواء شخصيات أو طبيعة، وعندما عرفت فن الكاريكاتير، وقرأت عنه فى الصحف ومن خلال الانترنت، أعجبها، خاصة أنه يعبر عن مواقف وحوادث وعلاقات برسمه وبأقل الكلمات، وأن تأثيره لا يقل أهمية عن كتابة الموضوعات والمقالات.

وأكدت روضة، بدأت فى التعبير عن المواقف المتعددة من خلال فن الكاريكاتير، وهذا الفن عرفته البشرية منذ زمن طويل، وقد عرفه قدماء المصريين والآشوريين والإغريق، ويستخدم فن الكاريكاتير فى وصف العلاقات والمواقف المتعددة، بالإضافة للتعبير عن الأحداث إما بطريقة جادة أو السخرية من تلك المواقف، كما سيتم استخدامه فى التوجيه.

وقالت روضة، فى نقس الوقت التى أجادت فن الكاريكاتير، مارست هوايتها فى الرسم ومنذ التحاقها بمدرسة سيدى جمال الابتدائية، شاركت فى العديد من المسابقات على مستوى المدرسة والإدارة والمحافظة، وحققت مراكز متقدمة منذ أن كانت تلميذة بالصف الثانى الابتائى، كأصغر رسامه متميزة، ووجدت تشجيع من معلميها بالمدرسة ومن بينهم نبيلة يحيى ـ مدرسة الصحافه، فهى أكثر من شجعها فى ممارسة فن الكاريكاتير، إضافة لرسم اللوحات المتعددة، وحصلت هذا العام على المركز الثالث جمهورى مرتين على التوالى فى الكاريكاتير، وحصلت على المركز الأول فى الرسم عندما كانت بالصف الثالث الابتدائى.

وقالت روضة، تستخدم العديد من الأدوات فى رسمها منها الخشب والفحم والالوان المتعددة وتجيد الرسم بقلم الرصاص، وتحب رسم البورتريه بجميع أنواعه من فحم وخشب وزيت، ولكى تتميز فى فن الرسم والبورتيريه، شاركت مع موجهة الرسم، صفاء نوار، فى ورش رسم، بمشاركة مجموعة من المعلمين المتميزين، لأنهم يكتشفون المواهب وينمون موهبتهم، ويشجعوهم، بالإضافة لتوجيه التربية الفنية فوجدت مساعدة كبيرة منهم لتعلم فن البورتيريه، مشيرة إلى أنها رسمت اللوحات المتعددة سواء المعبرة عن الشخصيات، والمهن المتعددة، وأخر المعبرة عن الطبيعة، وجمال مدن كفر الشيخ.

وأكدت والدة روضة محمود، أنها اكتشفت موهبة نجلتها فى فن الكاريكاتير بالإضافة إلى البورتيريه، فشجعتها، وتفوقت فى دراستها، وشاركت فى العديد من المسابقات، وحصلت على المركز الثالث جمهورى لعامين متتاليين، وتتمنى الالتحاق بكلية الفنون الجميلة، لتجمع بين الموهبة والدراسية، متمنية لها النجاح والتميز وتكون من أكبر المتميزين فى فن الكاريكاتير والبورتيرية.



احدى الرسومات المعبرة عن فن الكاريكاتير



احدى لوحات روضه



اهتمام روضة بالتفاصيل في لوحاتها



دعوة للمشاركة في نظافة الاحياء والشوارع



رسمة قطه لروضه محمود



رسمه معبرة عن حياة اهالي القرى بكفر الشيخ



رسمه تعبر عن تفاؤل فتاة وسعادتها



رسمه تعبر عن النظرة للمستقبل بوجه نمعبر عن الخوف



رسمه تعبر عن وجه الشبه بين القطة وفتاة جميلة



رسمه فتاة لروضه محمود



رسمه لفتاة وتواتر الافكار المتعددة



رسمه متكيزة لروضه محمود



رسمه معبرة عن حياة الفلاح



رسمه معبره عن الطاووس



رسمه معبره عن شهر رمضان وحياة الناس خلاله



شهادة تقدير لتميز روضة محمود