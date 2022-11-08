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أكرم القصاص
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رئيس وزراء لوكسمبورج: هناك دول تتساءل حول احتمالات البقاء مع التغيرات المناخية

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 06:37 م
رئيس وزراء لوكسمبورج: هناك دول تتساءل حول احتمالات البقاء مع التغيرات المناخية رئيس وزراء لوكسمبورج زافييه بيتل
أ ش أ

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قال رئيس وزراء لوكسمبورج زافييه بيتل، إن هناك دولًا باتت تتساءل هل ستظل موجودة مع هذه التغيرات المناخية أم أنها ستختفي تحت المياه.


وأضاف رئيس وزراء لوكسمبورح -في كلمته خلال فعاليات الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (COP27) اليوم الثلاثاء- أن الفترة الحالية وجب فيها تنفيذ القرارات والتوصيات الخاصة بالمناخ بشكل سريع ليس لتوفير حياة أفضل للأجيال القادمة بل لتوفير الحياة فقط.


وأكد أن تغافل الدول عن أزمات المناخ سيتسبب لا محالة في العجز عن الحد من الاحترار وهذا سيسبب الكثير من الأزمات، موضحًا أن بلاده وضعت استراتيجية للانتقال اقتصاد اخضر وطاقة خضراء.


وحذر رئيس وزراء لوكسمبورج أن الأزمة الروسية الأوكرانية وتبعاتها جعلت كثيرًا من الدول تغفل عن قضية المناخ.


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