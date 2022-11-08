اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 11:35 م
أكرم القصاص
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رئيس وزراء كوريا الجنوبية يوجه بالتحقق من أنظمة الاستجابة في حالات الطوارئ

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 11:00 م
رئيس وزراء كوريا الجنوبية يوجه بالتحقق من أنظمة الاستجابة في حالات الطوارئ كوريا الجنوبية - أرشيفية
أ ش أ

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وجه رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك-سو، وزارة الداخلية في سول بالتحقق جيدا من أنظمة الاستجابة في حالات الطوارئ في ظل التهديدات الشمالية المستمرة.
 
وقال هان- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- "إن هناك انتقادات طالت نظام الإنذار الحكومي عندما حلق صاروخ كوري شمالي عبر الحدود البحرية مع الجنوب باتجاه جزيرة أولرنج، الأسبوع الماضي، قبل أن يتحطم بالقرب من المياه الكورية الجنوبية".
 
وشدد على الوزارات المعنية الاستعداد أولا لمنع الأضرار المتعلقة بالاستفزازات الشمالية، وحوادث السلامة والحرائق، والعمل بصورة وثيقة مع الحكومات المحلية؛ لمراجعة تدابير الاستجابة العامة

كوريا الجنوبية

أنظمة الاستجابة

كوريا الشمالية

شبه الجزيرة الكورية

الكوريتين



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