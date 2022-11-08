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رئيس وزراء فلسطين مشيدا بـCOP27: جهد رائع وتنظيم ممتاز

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 10:54 ص
رئيس وزراء فلسطين مشيدا بـCOP27: جهد رائع وتنظيم ممتاز رئيس وزراء فلسطين
كتب سمير حسنى

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قدم محمد أشتية رئيس وزراء فلسطين، التهاني لمصر على الجهد الرائع والتنظيم الممتاز لكوب 27، مشيرا إلى ان فلسطين ليست الدولة الوحيدة في شرق المتوسط المتأثرة بالتغير المناخي، داعيا لدراسة قضايا المناخ بكل أوجهها وجوانبها.

قال رئيس وزراء فلسطين خلال قمة تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط، بحضور الرئيس السيسي: نحن نستهلك حوالى 2.7 لتر مياه لكل شخص في فلسطين، في المقابل يوجد عجز كبير، ولابد أن نتذكر أن هناك مشكلة بشأن التعاون والحقوق المائية.

تابع "أشتية": نحتاج نقلة نوعية تتعلق بسلوك الافراد والسكان والجهات الصناعية، ولابد من وقف كافة الأعمال الهدمية ضد البيئة.

 


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