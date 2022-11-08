رئيس وزراء تونس بقمة المناخ: اعتمدنا خططا لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

قالت نجلاء بودن رئيس الوزراء التونسية، إن بلادها اعتمدت خططا لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة.

وأضافت رئيس وزراء تونس خلال فعاليات المائدة المستديرة "الاستثمار في مستقبل الطاقة .. الهيدروجين الأخضر" على هامش مؤتمر قمة المناخ بحضور الرئيس السيسي، أن الهيدروجين الأخضر أولوية في الاستراتيجية الوطنية لتونس خلال 2035 ، مشيرة في هذا الصدد إلى إنشاء مشاريع كبرى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لانتاج الهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر، معربة عن املها في ان يحظى المشروع بتمويلات خضراء.