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أكرم القصاص
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رئيس وزراء بلجيكا يدعو لزيادة الاستثمارات والتمويل في مجال المناخ

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 04:33 م
رئيس وزراء بلجيكا يدعو لزيادة الاستثمارات والتمويل في مجال المناخ رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو
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أكد رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، ضرورة زيادة الاستثمارات في ميدان المناخ وزيادة التمويل الدولي لتنوع في مصادر الطاقة النظيفة لتحقيق الاستقرار.


وأضاف رئيس وزراء بلجيكا - في كلمته خلال فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) - أنهم بحاجة إلى حلول حاسمة، من أجل عدم الاعتماد على الوقود الأحفوري وإيجاد مصادر الطاقة البديلة، والاكتفاء من مصادر الطاقة بخلاف الوقود الأحفوري.


وأشار إلى الحاجة لمزيد من التعاون وبناء الشراكات وبناء العلاقات التجارية إلى جانب التركيز على التنوع في مصادر الطاقة، مؤكدا ضرورة التركيز على تحقيق وإحراز التقدم الذي سيتحقق من خلال التعاون المشترك والعمل الجماعي عن طريق جلب الأفكار وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات وكذلك إشراك القطاع الخاص والمشاركة في وضع الميزانية وتخصيص التمويل اللازم لهذه المشروعات.


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