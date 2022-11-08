وأضاف سوناك - في كلمة أمام قمة المناخ (COP27) بشأن مواجهة التحديات الناجمة عن التغير المناخي - إن بلاده وضعت تشريعات للوصول إلى الحياد الكربوني و خطوات للحفاظ على الغابات لتقليل الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلى أن العالم يواجه تحديات كبيرة في أمن الطاقة بسبب الأزمة الأوكرانية، ما قد يلقي بظلاله على مواجهة التغيرات المناخية.

وقال سوناك إنه من الصواب أخلاقيا الوفاء بالوعود المتعلقة بمعالجة تغير المناخ - من الناحية الاقتصادية، والحد من الاعتماد على الطاقة وتوفير وظائف جديدة وتحقيق النمو.