رئيس وزراء باكستان: COP-27 أتاح فرصة مناسبة لاتخاذ قرارات حاسمة

كتبت: هناء أبو العز

ترأس المستشار الألماني، أولاف شولز، ورئيس غانا نانا أكوفو-أدو مائدة مستديرة في مؤتمر المناخ، حول موضوع "الخسارة والأضرار" المرتبط بتغير المناخ، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات، من بينهم رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف مائدة مستديرة رفيعة المستوى في COP-27 تحت عنوان "توسيع نطاق العمل والدعم بشأن الخسائر والأضرار - الدرع العالمي ضد مخاطر المناخ".

وأكد رئيس الوزراء الباكستانى، أن الدول النامية الضعيفة مثل باكستان تشهد بالفعل آثارًا مدمرة غير مسبوقة لتغير المناخ ، على الرغم من أنها لم تسهم في حدوثه، وشدد رئيس الوزراء أيضًا على أن الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر أتاحت فرصة مناسبة جدًا لاتخاذ قرارات واضحة وحاسمة في هذا الصدد.

كما اطلع المشاركون على الوضع في المناطق المتضررة من الفيضانات في باكستان، والإجراءات التي تتخذها الحكومة لإعادة إعمار وإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات.

كما أكد رئيس الوزراء على أن قضية "الخسائر والأضرار" هي إحدى الأولويات الرئيسية لباكستان ورحب بإدراجها كبند من بنود جدول أعمال الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر، وسلط الضوء على أن هذه هي المرة الأولى التي يوافق فيها المؤتمر على مناقشة ترتيبات تمويل الخسائر والأضرار بشكل رسمي ، والتي تحققت من خلال الدفع المستمر من جانب البلدان النامية تحت رئاسة باكستان لمجموعة الـ 77 والصين.

ومع تقدير أهمية مبادرة "الدرع العالمي ضد مخاطر المناخ" ، دعا رئيس الوزراء إلى تجديد التضامن والتعاون الدوليين لمعالجة آثار تغير المناخ، مشددا على أن صندوق التمويل المقترح يجب أن يكون بمثابة الأداة الأساسية لتنسيق وتعبئة الموارد المالية لمعالجة الخسائر والأضرار في الدول النامية.