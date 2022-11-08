رئيس وزراء اليونان: ناقشت مع الرئيس السيسى تصدير الطاقة إلى أوروبا

كتب سمير حسنى

أعرب كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، عن سعادته بحضور قمة المناخ كوب 27، مؤكدا أن التغير المناخي مشكلة كبيرة في شرق المتوسط على البيئة والغذاء وأنظمة المياه والهجرة والطاقة.

وكشف رئيس وزراء اليونان، خلال قمة تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط، بحضور الرئيس السيسي، عن مناقشة مشاريع الطاقة وضمان نقلها بشكل أفضل مع الرئيس السيسي قائلا: "تحدثت مع الرئيس السيسي بشأن مشاريع الطاقة لضمان نقلها بشكل أفضل، ليس فقط للمنطقة، ولكن لتصديرها للسوق الأوروبي لأننا نتحدث عن تجنب الفصل والعزل".

ونوه رئيس وزراء اليونان، عن أهمية التعاون في مجال الحماية المدنية ببعض الدول التي تعاني من الكوارث الطبيعية مثل الحرائق والفيضانات، لأن هذه الكوارث تتعلق بشكل مباشر بالتغير المناخي، وتستدعي التعاون العاجل بين الدول المعنية، والعمل على الحد من الخسائر والأضرار بسبب التغير المناخي، ودعم الإغاثة الإنسانية .

ودعا ميتسوتاكيس كافة الدول، لتعزيز علاقات التعاون للحد من التغير المناخي، ووضع الآليات الملموسة لجلب كافة الموارد اللازمة للاستجابة في حالة الطوارئ ووقوع الكوارث، خاصة في فصول الصيف والفيضانات وحرائق الغابات، لضمان عدم حدوث هذه الكوارث في المستقبل.