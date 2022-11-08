رئيس هيئة الدواء المصرية يشارك فى اجتماع مبادرة الأسواق المستدامة

شارك الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، في اجتماع مبادرة الأسواق المستدامة وذلك خلال فعاليات مؤتمر المناخ (COP 27)، في اجتماع افتراضيا حضرة الدكتور تيدروس أدانهوم؛ مدير منظمة الصحة العالمية، وباتريشيا سكوتلاند؛ السكرتير العام لمنظمة الكومونلوث، والدكتور باسكال سوريوت؛ الرئيس التنفيذي لشركة استرازينيكا والمدير التنفيذي لمجموعة العمل الخاصة بالنظم الصحية المستدامة للمبادرة.



وحضر اللقاء اللواء طبيب بهاء الدين زيدان؛ رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتورة نعيمة القصير؛ ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور حسام عبد الغفار؛ المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان.



يأتي الاجتماع لمتابعة مخرجات أعمال المبادرة التي تم إطلاقها تحت رعاية صاحب السمو الملك تشارلز الثالث فى مؤتمر المناخ بنسخته رقم 26العام السابق، وتعتمد مبادرة الأسواق المستدامة على ثلاثة محاور هامة وهي: "سلاسل الإمداد الخاصة بالرعاية الصحية وتحويلها إلى مصادر أقل تلوثا، الرعاية الصحية المقدمة للمريض، ورقمنه الرعاية الصحية".



جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء على المشاركة في كافة الفعاليات الهامة وخاصة المتضمنة المبادرات التوعوية الخاصة بالحفاظ على البيئة؛ تماشياً مع رؤية مصر وأهدافها الاستراتيجية.