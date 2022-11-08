رئيس مدينة الأقصر يتفقد مشروع تطوير سوق الخضر والفاكهة وموقفى الحبيل والزينية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، برفقة هاني عادل سعد رئيس حي شرق، جولة ميدانية لتفقد أعمال مشروع تطوير سوق الخضر والفاكهة وتطوير موقفي الحبيل والزينية، خلف نفق محطة السكة الحديد بمنطقة حي شرق، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الاهتمام بالمتابعة الميدانية لكافة المشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ والتغلب على أي معوقات قد تعيق منظومة العمل.

وتابع رئيس مدينة الأقصر، خلال الجولة أعمال تطوير مظلة الشارع الداخلي للسوق، وتركيب عدد (62) قاعدة خرسانية، وأعمال تطوير السور الخارجي وأعمال حفر غرفة الإسعاف، كما تمت متابعة أعمال تطوير موقف الحبيل الذي يشمل خطوط سير طيبة والأرصاد والزناقطة والعشى، وموقف الزينية الذي يشمل خطوط سير الزينية ونجع الطويل بالكرنك، حيث تابع أعمال صب سملات مسلحة بهدف تقوية الأعمدة، وأعمال طلاء برايمر للأعمدة والمظلات الحديدية بهدف حماية المظلات من الصدأ والتآكل، وذلك تنفيذا لتكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال المحددة طبقا للخطة الزمنية الموضوعة.

كما تمت متابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير الجزيرة الوسطى بشارع مدرسة الفنون وطلاء البلدورات بشوارع منطقة حي جنوب، والتي تتضمن رفع كفاءة مستوى الإنارة بشارع مدرسة الفنون واستبدال الأعمدة الديكورية بأعمدة إنارة بعد الإنتهاء تماماً من صب قواعد الأعمدة بالمونة الأسمنتية وعددهم حوالى (14) عمود إنارة مزدوج لخدمة المواطنين، كما شملت أعمال طلاء البلدورات شوارع "الجولي فيل وخالد بن الوليد وكورنيش النيل وصولاً حتى ميدان مرحبا" بطول حوالي 4 كم، بهدف الارتقاء بالمظهر الحضاري اللائق وإستكمالاً لأعمال التطوير الشامل لمدينة الأقصر .

على صعيد آخر قاد رئيس مدينة الأقصر، حملات نظافة مكثفة استهدفت ساحة معبد الكرنك وشارع صلاح سالم بمنطقة حي وسط مروراً بالشوارع الرئيسية وكذلك الفرعية، كما تمت متابعة انتظام منظومة النظافة ورفع حاويات القمامة بصورة دورية منتظمة.