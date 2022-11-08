اليوم السابع
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رئيس جامعة بنها: الخطة الجديدة للجامعة تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 01:09 م
رئيس جامعة بنها: الخطة الجديدة للجامعة تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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عقد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، اجتماعا مع فريق إعداد ومراجعة الخطة الاستراتيجية للجامعة 2023 - 2030، وذلك لمناقشة مقترح استراتيجية الجامعة خلال السنوات المقبلة وربطها باستراتيجية ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
 
جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورعبد الرحيم شولح المشرف على الوحدة المركزية للتخطيط الاستراتيجى، وشيرين شوقى أمين عام الجامعة، والدكتورة فاطمة عبد الوهاب مدير التخطيط الاستراتيجي للجامعة، والأمناء المساعدين.
 
وقال الدكتور جمال سوسة إنه تمت الموافقة علي البدء فى إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة من قبل مجلس الجامعة لتكون خطة المستقبل، مؤكدًا أن الخطة الجديدة تتسق مع المتغيرات الجديدة وطموحة لكى تساهم فى إحداث نقلة نوعية لجامعة بنها ووضعها فى مصاف الجامعات العالمية، والعمل على التحول الرقمى وتنمية روح الابتكار واقتصاد المعرفة بما يدعم تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
 
وخلال الاجتماع قدم الدكتور عبد الرحيم شولح، مقترحا للخطة الجديدة فى ضوء الاستعداد للخطة الاستراتيجية الجديدة لجامعة بنها 2023- 2030، مشيراً إلى أن الخطة الاستراتيجية لجامعة بنها ترتكز على رؤية ورسالة تؤهلها للوصول إلى العالمية من خلال تحقيق مجموعة من الغايات والأهداف الاستراتيجية والمشروعات والمستهدفات والأنشطة المحددة بجدول زمني وفق مجموعة من القيم والسياسات الحاكمة للعمل.
 
الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها (1)
الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها (1)

الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها (2)
الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها (2)
 

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