رئيس جامعة المنصورة يكرم الفائزين بأفضل بحث علمي تطبيقي بكلية العلوم

فريق المحافظات

كرّم الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أشرف طارق حافظ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، اليوم الثلاثاء، الفائزين بأفضل بحث علمي تطبيقي بكلية العلوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن عتمان، نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور أسامة العيان، عميد كلية العلوم، والدكتور إيهاب عبد اللطيف، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكلية السابقين، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد الدكتور شريف خاطر أن البحث العلمي هو أساس التطور والتقدم في المجتمعات، والدول التي تهتم بالبحث العلمي تستطع أن تحقق الرخاء والتقدم، مؤكدًا أن الجامعة شهدت تطورًا ملحوظًا في النشر الدولي على مستوى الجامعات المصرية، نظرًا لاهتمام قطاع الدراسات العليا والبحوث بالأبحاث العلمية التطبيقية، وزيادة معدلات النشر الدولي، وهو ما جعل لجامعة المنصورة مكانة مرموقة في النشر الدولي، وحاليًا تشهد الجامعة تطورا في النشر الدولي في العلوم الانسانية والاجتماعية.

وأضاف أن كلية العلوم من الكليات العريقة بالجامعة، ولها الفضل مع كلية الطب في النشر الدولي، وستقوم الجامعة بدعم المزيد من الابحاث العلمية التطبيقية والحاضنات التكنولوجية، من خلال تطوير المعامل والأجهزة وكافة القطاعات البحثية.

وأشار الدكتور أشرف طارق حافظ، إلى أن كلية العلوم تحتل الصدارة في النشر الدولي ولها النسبة الأكبر في البحث العلمي والنشر الدولي بجامعة المنصورة، وهناك تطورا كبيرا في الأبحاث العلمية بالكلية،.حيث تم مؤخرا نشر 201 مقالا دوليا في مجلات Q1، وبالتالى الكلية لها نصيب كبير في حوافز النشر.

ونوه إلى أن الجامعة تقدمت 200 مركز في تصنيف شنهاي للجامعات على مستوى العالم، وهناك تطورا كبيرا في تصنيف US NEWS، وقد صنفت الجامعة في المركز 447 ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، وهو يعتمد أساسا على تطور البحث العلمي والتخصصات، وأظهر أن قسم الرياضيات بالكلية في الترتيب 92 على مستوى العالم،.ولأول مرة في تاريخ الجامعة تدخل العلوم الإنسانية في التصنيفات الدولية تصنيف TIMES، في الترتيب من 300 إلى 400 دوليًا، واحتلت الجامعة الترتيب الاول على مستوى الجامعات المصرية.

فيما أكد الدكتور أسامة العيان، أن تكريم اليوم لأفضل بحث علمي تطبيقي، نظرًا لأن هذه الأبحاث تمس المشاكل البيئية والصناعية وتقدم حلول لها، وهناك خطة لحصر المشكلات في المحافظة وعرضها على مختلف الأقسام، لإجراء الأبحاث العلمية وتقديم حلول علمية مبتكرة لهذه المشكلات، لأن الدراسات العليا والأبحاث لا تنفصل عن المجتمع، وخصوصا المشكلات البيئية.

وقدم الدكتور إيهاب عبد اللطيف التحية والتقدير إلى علماء الكلية وباحثيها، لما قدموه من جهد في الأبحاث العلمية التطبيقية، وزيادة معدل النشر الدولي، بما يحقق تقديم حلول مبتكرة للمشكلات المجتمعية وأهمها المشكلات البيئية والصناعية.

الجدير بالذكر أن التكريم تضمن توزيع جوائز على أفضل 8 أبحاث تطبيقية للباحثين، مقدمة من إحدى الشركات من بين 40 بحث تقدموا في المنافسة، وتتميز الأبحاث التي وقع عليها الاختيار بقابليتها للتطبيق في إطار رؤية مصر 2030، بجانب أنها أبحاث تطبيقية قابلة للتطبيق وتقدم بشكل أساسي حلول للمشكلات البيئية.