رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل استقبال طلاب كلية طب للعام الجامعى الجديد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، حفل استقبال طلاب كلية الطب للعام الجامعي الجديد 2022-2023، بحضور الدكتور محمد الشحات، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالله عباس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور بيومي محمد سعيد، أمين الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الكلية.

وفى بداية اللقاء، رحب الدكتور محمد الشحات، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، برئيس الجامعة، معرباً عن سعادته بمشاركته طلاب الكلية احتفالهم ببدء الدراسة، مؤكداً أن كلية طب الأقصر ولدت عملاقة ولديها من الإمكانيات ما يؤهلها لأن تكون صرحا طبيا تعليميا ينافس كبرى الكليات.

ومن جانبه، هنأ رئيس الجامعة الطلاب الجدد، ببدء العام الجديد، مؤكدا أن كلية طب الأقصر، تسعى لتخريج كوادر طبية متميزة تؤدي عملها على مستوى عالي من الجودة والكفاءة داخل المنظومة الطبية العالمية في الأقصر في المستقبل القريب، متمنيًا لهم عاماً أكاديمياً مليئاً بالأنشطة والنجاح على كافة المستويات.

وأشار الدكتور حمدي حسين، إلى أن الجامعة حريصة على تقديم كل الدعم للطلاب الجدد وتوفير كل ما يحتاجونه من أجل تهيئة المناخ المناسب لجميع الطلاب لتحقيق التفوق والتميز، لأنهم سيؤدون أعظم رسالة إنسانية، فيما حث الدكتور بيومي محمد، أمين الكلية، الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية المتنوعة بالجامعة، وأن يكونوا على قدر المسئولية كما هو المعهود من طلاب كلية الطب، وتخلل حفل الاستقبال، فقرات فنية وغنائية متنوعة والتقاط الصور التذكارية.

وفي الختام، كرم رئيس الجامعة، فريق الكرة الطائرة بالكلية الحاصل على المركز الأول في مهرجان التميز الرياضي، كما كرم الطلاب المشاركين في الدوري الثقافي المعلوماتي بالجامعة، كما كرم رئيس الجامعة، الطالبة ريناد أحمد عبيد، الحاصلة على المركز الثاني في مسابقة الطالبة المثالية على مستوى الجامعة، وتكريم الطالب محمد ممدوح، ممثل الكلية في برنامج العباقرة.



حفل استقبال طلاب كلية الطب للعام الجامعي الجديد



فعاليات حفل استقبال طلاب كلية الطب للعام الجامعي الجديد