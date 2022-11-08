رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الفنون الجميلة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الفنون الجميلة للعام الجامعي 2022-2023، والذي أقيم بفناء الكلية، بحضور كل من الدكتور أحمد محيى حمزة، عميد الكلية، والدكتور وليد عبدالله وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود علام، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية والطلاب وأولياء أمورهم.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبه كلمة للأستاذ الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد الكلية، رحب فيها بالحضور وهنأهم ببدء العام الجامعي الجديد، مؤكدا أن كلية الفنون الجميلة هى رائدة الفن والإبداع في الأقصر، وأن فنون جميلة الاقصر تعبر عن عائلة واحدة تعمل في اتجاه واحد وهو تنمية مهارات الطلاب وتزويدهم بالمعرفة، والذي ينعكس بدوره على إفادة مجتمعاتهم بعد التخرج.

فيما أشاد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، في كلمته بكلية الفنون الجميلة وما تحققه من إنجازات وتطور في مختلف المجالات، مؤكدا أن كلية فنون الأقصر دائما ما تضع محافظة الأقصر في المقدمة وترسم صورة مشرفة للجامعة وسط جامعات الجمهورية، بصفتها واحدة من أهم كليات الجامعة، والتى حققت إنجازات عديدة في كافة المشاركات والفعاليات داخل مصر وخارجها، موجها بالتأكيد على أهمية الأنشطة الطلابية بجانب التحصيل الدراسي من خلال تخصيص ساعتين يومياً للأنشطة الطلابية تكون بعيدة من أوقات المحاضرات وذلك لكافة كليات الجامعة.

وتخلل الحفل فقرات فنية متنوعة تضمنت فقرة لأطفال مدرسة المستقبل الدولية عبروا فيها عن صلابة الجيش المصري وقوته في مواجهة أعداء الوطن، تلاها فقرة شعرية للطالب كريم احمد ،ثم عرض فني لفريق الكورال لكلية الفنون الجميلة، واختتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية لرئيس الجامعة مع الطلاب.