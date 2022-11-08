رئيس الوزراء يلتقى رئيس منظمة "الإيكاو" لبحث سبل التعاون المشترك

كتبت هند مختار - تصوير : سليمان العطيفى

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، "سالفاتورى شاكيتانو"، رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو"، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك بحضور الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، والطيار سامح الحفنى، ممثل مصر بالمنظمة، على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر المناخ COP27.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بتهنئة "سالفاتورى شاكيتانو"، على إعادة انتخابه كرئيس مجلس المنظمة للمرة الثانية، مؤكداً دعم الحكومة المصرية الكامل للإيكاو من أجل أداء عملها، وكذا حرص الحكومة المصرية على التعاون الكامل مع كافة أعضاء المنظمة وسكرتاريتها.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن اعتزاز مصر باستضافة المكتب الإقليمي للمنظمة، لمنطقة الشرق الأوسط بالقاهرة منذ عام 1953، وحرص مصر على تقديم كافة التسهيلات اللازمة والممكنة للمكتب الإقليمي.

وأشار رئيس الوزراء، خلال اللقاء، إلى متابعة الحكومة الحثيثة لجهود مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني، وكيفية تعاملها مع الموضوعات الخلافية، مشيداً بالدور الحكيم في إدارة تلك الخلافات.

وأضاف مدبولي أنه تابع باهتمام المفاوضات، التي تمت خلال اجتماعات الجمعية العمومية للايكاو بخصوص الهدف الطموح العالمى طويل الأجل LTAG (تقليل الانبعاثات على المدى الطويل)، و"كورسيا" (نظام تقليل الانبعاثات الذي يحقق هذا الهدف)؛ لتقليل صافى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى الطيران المدني الدولي.

واختتم مدبولي حديثه مشيداً بالاتفاق التاريخي الذي توصلت له "الايكاو"، والذي يؤكد ريادة المنظمة للقضايا المتعلقة بتغير المناخ فى مجال الطيران الدولى.

من جانبه، أشاد سالفاتورى شاكيتانو، رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني، بتنظيم مصر المتميز لقمة المناخ، معبراً عن امتنانه للدعم والدور النشط الذى تقوم به مصر فى إطار عضويتها بمنظمة الإيكاو.

كما أعرب عن تقديره لاستضافة مصر للمكتب الإقليمى للمنظمة.