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رئيس المجلس الرئاسى الليبى: "كوب 27 تقام فى أرض مصر الآمنة المطمئنة"

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 01:18 م
رئيس المجلس الرئاسى الليبى: "كوب 27 تقام فى أرض مصر الآمنة المطمئنة" محمد المنفى
كتب محمد عبد العظيم

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وجه محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسى الليبى، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "أتوجه بالتحية والشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على حسن الإعداد وحفاوة اللقاء على أرض مصر الآمنة المطمئنة"، والتى تستضيف كوب 27 فى زمن يزداد العالم نحو الفرقة والصراع، فى حين يذكرنا الخطر البيئى بأن البشرية تواجه تحديات مشتركة تتطلب نبذ الخلافات والعمل الموحد والجاد لإنقاذ الأرض.

وأضاف المنفى خلال كلمته فى "كوب 27" بشرم الشيخ: "على الرغم من أن ليبيا توجه أزمة سياسية وتحتاج العمل محليا إلا أننا نهتم بالجانب البيئي.. وجزء المجلس الرئاسي الليبي متعلق بالالتزامات الدولية والمناخ، مشددا على أن ليبيا تلتزم بالبرامج والمعاهدات الدولية على رأسها معاهدات البيئة والمناخ.. وتدعم المشاركة فيها على مدي العامين الماضيين".

 


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