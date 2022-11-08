اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس المجلس الأوروبي يدعو الدول إلى مضاعفة جهودها لحل تغير المناخ

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 06:27 م
رئيس المجلس الأوروبي يدعو الدول إلى مضاعفة جهودها لحل تغير المناخ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل
أ ش أ

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قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إنه يتعين على قمة المناخ الحالية 27 COP أن تركز على "التنفيذ"، داعيا الدول إلى مضاعفة جهودها لحل تغير المناخ الذي وصفه بأنه "تحدي جيلنا".


وقال ميشيل - في مقابلة خاصة مع قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم الثلاثاء على هامش القمة المنعقدة في شرم الشيخ - "في الماضي ألقينا بانتظام خطابات جيدة وبيانات أصابت كبد الحقيقة. وهذا جيد للغاية، ولكن علينا أن ننفذ، يجب أن نحقق ما نقول".


ووصف رئيس المجلس الأوروبي، الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة بأنهما أضافا المزيد من العقبات إلى الطريق، وتابع قائلا: "هذا لا يجب أن يثنينا، على العكس ينبغي أن يجعلنا نضاعف جهودنا ونشمر عن سواعدنا".


وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يؤمن بأن التعاون الدولي والإرادة لبناء حلول معا هي الطريق إلى الأمام، مشيرا إلى أنه ليس هناك دولة منفردة، حتى أقوى دولة عسكريا أو اقتصاديا، بوسعها أن تحل "هذا التحدي الذي يعتبر تحدي جيلنا".


وأشار إلى أن الأزمة الروسية - الأوكرانية أوضحت بشكل جلي الحاجة إلى استقلال وتنويع الطاقة في أوروبا، لافتا إلى أنه أجرى محادثات على هامش قمة المناخ مع مسؤولين نرويجيين وأمريكيين لبحث أمن إمداد الطاقة في أوروبا.


ورحب رئيس المجلس الأوروبي بالمناقشات بشأن قضية الخسائر والأضرار المتعلقة بتغير المناخ، وقال في هذا الصدد "أعتقد أننا نحتاج إلى الثقة بين الشمال والجنوب، وبالتأكيد موضوع الخسائر والأضرار هو موضوعا مشروعا. وينبغي أن نكون قادرين على النظر إلى بعضنا البعض مباشرة ونناقشه."


وأكد ميشيل على أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تعبئة الموارد لمساعدة الدول التي تكون ضحية بالفعل لتغير المناخ عندما تحدث تداعيات إنسانية مروعة للسكان أو للقطاعات الاقتصادية في تلك الدول، مضيفا أن ذلك يتم مباشرة من خلال دعم ثنائي إلى الدول المعنية أو من خلال الوكالات التابعة للأمم المتحدة.


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