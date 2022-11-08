رئيس السنغال: إفريقيا ملتزمة بتنفيذ اتفاق باريس وستعمل على تطوير الزراعة

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أكد رئيس السنغال ماكى سال اليوم الثلاثاء، أن أفريقيا ملتزمة بتنفيذ اتفاق باريس بشأن المناخ، مضيفا أنها ستعمل على تطوير نظم الزراعة لتكون قادرة على الصمود والتكيف حتى تستطيع أن توفر احتياجاتها من المواد الغذائية وتساعد العالم فى مواجهة أزمة الغذاء.

وأعرب ماكى سال ـ فى كلمة خلال فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر المناخ كوب 27 المنعقد فى شرم الشيخ ـ مجددا عن شكره لمصر لاستضافة هذا المؤتمر، مضيفا أن أفريقيا تريد تحول فى الطاقة يتم بشكل عادل ومنصف وتريد خفض الانبعاثات ولكن دون المس بمصالحها.

وأضاف أن أفريقيا لا يوجد انبعاثات كثيرة لديها ولكنها الأكثر عرضة للخسائر والأضرار، مشددا على أهمية وضع استراتيجية لأغراض التنمية بشكل يراعى تغير المناخ.. وأكد حاجة أفريقيا إلى ملايين الدولارات من أجل تمويل احتياجات التكيف، معربا عن شكره للدعم الذى قدمته الدول الأوروبية لتسريع برنامج التكيف فى أفريقيا.

وأشار إلى أن الدول النامية تمول مشاريعها التنموية خاصة البنى التحتية عن طريق اللجوء إلى الديون، وهذا الأمر يزيد من أعبائها، مضيفا أن السنغال سوف تستضيف مؤتمر فى داكار بالاشتراك مع المصرف الإنمائى الأفريقى من 25 إلى 27 يناير المقبل.