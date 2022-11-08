دونالد ترامب للأمريكيين: الكشف عن إعلان هام للغاية فى 15 نوفمبر

كتبت ريم عبد الحميد

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذى ألمح مرارا إلى ترشحه مجددا للرئاسة فى 2024، إنه سيكشف عن إعلان هم للغاية فى منتصف نوفمبر الجارى.

وفى الكلمة التي ألقاها امام حشد فى أوهايو لدعم المرشحين الجمهوريين فى الانتخابات النصفية، قال ترامب: سأقوم بإعلان هام للغاية يوم الثلاثاء 15 نوفمبر، أى بعد أسبوع من الآن. وأوضح ترامب أن الإعلان سيكون فى مقر إقامة ترامب فى مارالاجو بفلوريدا.

وقالت مجلة بولتيكو، إن الكثير من الجمهوريين، وإن لم يكن كلهم، قد حثوا الرئيس ترامب على الانتظار فى الإعلان عن الترشح للرئاسة حتى بعد الانتخابات النصفية التي تعقد فى الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء.

ولا يزال ترامب لا يعترف بنتائج انتخابات الرئاسة لعام 2020، وأعرب عن دعمه لعدد من المرشحين الذين يخوضون جولة التجديد النصفى.

وقال ترامب مساء الاثنين، إننا لا نريد أن يليهنا شيئا عن أهمية الغد (انتخابات الثلاثاء)، أنتم تفهمون هذا، قبل أن يحدد أسماء قائمة طويلة من المرشحين الجمهوريين.