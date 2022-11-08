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دولاب مخدرات متحرك.. ضبط كمية من الحشيش داخل سيارة فى القاهرة

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 11:46 ص
دولاب مخدرات متحرك.. ضبط كمية من الحشيش داخل سيارة فى القاهرة حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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نجحت الداخلية في ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة شخصين بالقاهرة بقصد الاتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.
 
أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، تمكنت من ضبط (شخصين- مقيمان بدائرة مركز شرطة القنطرة بالإسماعيلية)، وذلك حال استقلالهما سيارة "مستأجرة" قيادة أحدهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام - مبلغ مالى- عدد 3 هواتف محمولة).
 
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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