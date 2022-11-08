دور المشروعات المتوسطة والصغيرة فى التنمية المستدامة بمؤتمر حقوق القاهرة

كتب محمد صبحى

تنظم كلية الحقوق ب جامعة القاهرة ، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور عبد الهادي فوزي العوضي القائم بأعمال عميد كلية الحقوق، المؤتمر السنوي تحت عنوان "دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحقيق التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030"، والذي يستمر على مدار يومي 8 و9 نوفمبر بمسرح الكلية بمشاركة نخبة من أساتذة الحقوق والخبراء والباحثين والطلاب.

ويتضمن المؤتمر عدة محاور رئيسة من بينها: الأطر التشريعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات القائمة على دعمها، وتمويلها، ودور أسواق البورصات ، البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية، ودور صناديق استثمار الملكية الخاصة في تنمية هذه المشروعات، ودور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحقيق التنمية الاقتصادية، والتجربة المصرية في مجال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر : الواقع والمأمول.

وتناقش جلسات المؤتمر على مدار يومين، المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تُعد طوق النجاة لاقتصاديات الدول النامية من حيث النظام القانوني والتشريعي لها، ومعوقات تمويلها وطرق معالجتها، وجهود الدولة المبذولة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتحقيق التنمية المستدامة، والوسائل المبتكرة والحديثة لتمويل تلك المشروعات، كما تناقش الجلسة الختامية الرؤية الجديدة لدور هذه المشروعات في تحقيق التنمية المُستدامة.