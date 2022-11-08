اليوم السابع
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و19.8% انخفض دخلهم..

دراسة للإحصاء: 94.1% من الأسر تعتقد أن الأزمة الأوكرانية الروسية أثرت عليهم

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 01:13 م
دراسة للإحصاء: 94.1% من الأسر تعتقد أن الأزمة الأوكرانية الروسية أثرت عليهم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتب: مدحت عادل

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قالت دراسة حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن 94.1% من الأسر تعتقد أن الأزمة الأوكرانية الروسية أثرت على الأسرة المصرية بشكل عام، وترتفع تلك النسبة في الريف عن الحضر بنسب 94.5%، و93.8% على التوالي.
 
وأضافت الدراسة، أن أهم المجالات التي تأثرت بها الأسر منذ بداية الأزمة كانت ارتفاع أسعار السلع بصفة عامة بنسبة 99.2% يلي ذلك ارتفاع أسعار وقود المحركات بنسبة 12.9%، وذلك على المستوى الإجمالي، وتباينت تلك النسبة على مستوى الحضر عن الريف، كما اتضح أن أقل المجالات تأثرا من وجهة نظر الأسر هو عدم توافر بعض السلع الغذائية واحتكار التجار بنسبة 2.2%.
 
وبالنسبة لأثر الأزمة على دخل الأسرة، فقد أوضحت الدراسة أن 19.8% من الأسر انخفض دخلهم بعد الأزمة، كما أفادت 59.3% من الأسر التي انخفض دخلهم خلال الأزمة أن السبب الرئيسي لانخفاض الدخل هو تعطل رئيس الأسرة، وحوالي ثلث الأسر عانت من عدم كفاية الدخل للوفاء بالاحتياجات خلال الشهر السابق للبحث، و37.7% من أسر الريف عانت من عدم كفاية الدخل مقابل 35.8% بالحضر.
 

جهاز الاحصاء

الاحصاء

الازمة الاوكرانية الروسية

اخبار الاقتصاد



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