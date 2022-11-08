دراسة: جفاف الفم علامة مبكرة على كورونا

كتبت فاطمة خليل



كشفت دراسة جديدة، نُشرت مؤخرًا في مجلة Future Virology، عن أن جفاف الفم هو علامة مبكرة على فيروس كورونا ، حيث يحدث جفاف فى الفم لحوالى 60٪ من حالات الإصابة بالفيروس التاجي، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

جفاف الفم هي حالة لا تنتج فيها الغدد اللعابية في فمك ما يكفي من اللعاب لإبقاء فمك رطبًا.

إذا كنت تعاني من جفاف في الفم، فقد تشعر أن لعابك يبدو كثيفًا وخشنًا، قد تعاني أيضًا من رائحة الفم الكريهة مع صعوبة في المضغ والتحدث والبلع.



يمكن أن يؤدي أيضًا إلى التهاب الحلق وبحة في الصوت واللسان المحزز أو الجاف.

وجد الباحثون أن هذه العلامة شوهدت في 60% من حالات كورونا التي درسها الفريق.

ووجدوا أيضًا أن جفاف الفم هو علامة على كورونا يمكن أن تظهر قبل ثلاثة أو أربعة أيام من ظهور الأعراض الأخرى.

العلاج يساعد في تخفيف هذه الأعراض لاحظ الباحثون مرضى كورونا الذين تم إدخالهم إلى المستشفى وتمت ملاحظة المرضى يوميًا حتى يتم حل الأعراض المستعصية لجفاف الفم.



ووجدوا إن غالبية المرضى الذين عانوا من هذا الإحساس بالجفاف رأوا أن هذه العلامة قد خفت بمجرد بدء العلاج.

صاغ الباحثون، "يمكن أن يحدث جفاف الفم فى كورونا في قبل الأعراض الشائعة ويمكن الافتراض أنه يمكن استخدامه للتشخيص المبكر والحجر الصحي والعلاج ".



وأضافوا: "نتيجة لذلك، قد يتم منع انتقال المرض ويمكن تحقيق أفضل نتائج العلاج".

أعراض أخرى شائعة لكورونا

إلى جانب جفاف الفم، إذا كنت مصابًا بكورونا، فقد تعاني أيضًا من واحد أو أكثر من هذه الأعراض الشائعة التالية:



-درجة حرارة عالية

-السعال المستمر

- فقدان أو تغير الرائحة أو الطعم

-ضيق في التنفس

-شعور بالإرهاق

- ألم الجسم

-صداع الرأس

-التهاب الحلق

- انسداد أو سيلان الأنف

-فقدان الشهية

-إسهال

- الشعور بالمرض



أعراض كورونا السائدة الحالية بالنسبة للأشخاص الذين تم تطعيمهم مرتين والمصابين بفيروس كورون ، فإن بعض الأعراض السائدة التي يمكن أن يتعرضوا لها تشمل:



-التهاب الحلق

-سيلان الأنف

-السعال المستمر

-صداع الرأس

- العطس