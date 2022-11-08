ختام فعاليات مهرجان طيبة الدولى للفنون التلقائية ومسرح الطفل بأسوان غداً

أسوان – عبد الله صلاح

تختتم، غداً الأربعاء، فعاليات مهرجان طيبة الدولى للفنون التلقائية ومسرح الطفل فى دورته السابعة، والمقام خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر الجارى بمحافظة أسوان، تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة أسوان وبالتعاون مع وزارات السياحة والآثار والتربية والتعليم.

تضمن المهرجان عروضا مسرحية للأطفال وورش فنية بمشاركة دول الأردن، الكويت، سلطنة عمان ،السودان، مصر، ويأتى تأكيدا من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة على أهمية المهرجانات الدولية لدعم وتوطيد العلاقات الودية والدولية وتحقيق التواصل والتقارب بين الشعوب العربية والإفريقية والأجنبية، فضلاً عن دورها فى تبادل الثقافات.

وأكدت هنا مكرم، رئيس المهرجان، في بيان صحفى، أن أهداف المهرجان تحمل شقين أحدهما فنون تلقائية والأخرى مسرح طفل، وتعمل إدارة المهرجان على وجود هدف في كل دورة من دورات المهرجان لتنمية مهارات الأطفال والعمل على إيجاد منهجية تعليمية تساعد الطفل على التعلم والإبداع.

وأشارت إلى أن العروض تضمنت، تقديم عرض مسرحى بعنوان "البيئة بريئة" لمدرسة توشكى غرب بإدارة نصر النوبة التعليمية ومدرسة محمد ذكى الابتدائية بإدارة كوم أمبو، وتناول النص درس منهجى لمادة الدراسات الاجتماعية بالصف السادس الابتدائى، وهو بعنوان البيئة الصناعية ومشكلات البيئة، كما تم تنظيم عدد من الورش بعنوان "طباعة بالاستنسل" وهى عبارة عن تفريغ الزخارف أو الوحدة الزخرفية المراد طباعتها على ورق مقوى لا ينفذ منه اللون أو يتشربه، و"عرائس 2D" أو الدمية المسطحة وهى أبسط أنواع العرائس وإعدادها يحتاج إلى "ورق مقوى وقماش" للمهرج عمرو حمزة، و"الموزايك أو الفسيفساء" وهو فن صناعة الصور باستخدام قطع صغيرة من الزجاج الملون الأحجار أو مواد أخرى، والموزايك هو تكنيك الفن الزخرفى أو زخرفة المنازل المدربة، فيما تم تقديم العرض المسرحى "احكى يا راوى" إعداد وإخراج محمد حسن سعد الدين لدولة السودان، وتدور أحداثه حول الأطفال وما كانوا يتعلمونه قديما والأطفال فى الوقت الحالى استخدام التكنولوجيا، ويجب على الأطفال أن يسمعوا كلام الكبار وصفة التسامح بين الأخ وإخوته، وفى الختام نفذ عرض مسرح عرائس ماريونيت للفنان عمرو حمزة.