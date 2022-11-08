"حياه كريمة" تشارك بالاجتماع الأول لمنظمة "شباب بلد" ضمن فاعليات قمة المناخ

كتب محمد أسعد

شاركت مؤسسة "حياة كريمة" في الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لمنظمة "شباب بلد" التابعة لليونيسف، وذلك ضمن فاعليات قمة المناخ (COP27) المنعقدة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ٦ نوفمبر وحتى ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢.

ويضم المجلس الاستشاري للمنصة عدد كبير من الشخصيات رفيعة المستوى منها: الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وميرنا عارف، المدير العام لشركة مايكروسوفت مصر، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وجيرمي هوبكنز، ممثل اليونيسف في مصر، والدكتورة أمنية عمراني، مبعوث رئيس مؤتمر إلي جانب عدد من ممثلي المجتمع المدني والمنظمات الدولية في مصر.

ويجتمع المجلس الاستشاري لاتخاذ قرارات فعالة لتفعيل دور ومشاركة الشباب في مصر، وذلك من خلال وضع رؤية واضحة وأهداف في الاجتماع الأول للمجلس تنعكس علي التزامات المنصة تجاه الشباب، كما سيتضمن المجلس مناقشة المبادرات وأطر العمل الوطنية، بما في ذلك UNSDCF للمشاريع ذات الصلة التي تشارك فيها كيانات الأمم المتحدة.

ولضمان آلية حوكمة وطنية فعالة وشاملة للمنصة، تم تشكيل تحالف شباب بلد، والذي يتمثل مهمته في الاستفادة من رأس المال الاجتماعي والمالي الفردي لدعم تنفيذ حركة شباب بلد في مصر، حيث سيجمع كلا الطرفين ممثلين عن الحكومة والأمم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية والشباب الذين لديهم القدرة على العمل كمحفزات لتسريع التقدم في مهارات الشباب والتعليم وريادة الأعمال والتوظيف.

وانطلقت منصة "شباب البلد" في يناير الماضي أثناء منتدى شباب العالم تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، لتكون المنصة الوطنية المستدامة للشباب وللشركاء متعددي الأطراف الذين يعملون معًا لضمان حصول الشباب في مصر، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عامًا، على فرص في التعليم والتعلم، من خلال كسب المهارات اللازمة والتي تؤهلهم لسوق العمل وريادة الأعمال، وأن يكون لهم مشاركة إيجابية في المجتمع بحلول عام 2030.

وترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لمبادرة "شباب بلد"، النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة "شباب بلا حدود" Generation Unlimited، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27، والذى تستضيف فعالياته مدينة شرم الشيخ، حيث تسلمت مصر رئاسته في الدورة السابعة والعشرين من المملكة المتحدة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي:" إن انعقاد أول اجتماع للمجلس الاستشاري لمبادرة "شباب بلد"، يعزز التعاون المشترك بين مصر والأمم المتحدة، لتمكين الشباب وإتاحة الفرصة لمشاركتهم في المبادرات المختلفة وتعزيز جهود التنمية، من خلال العمل المشترك بين مختلف الأطراف المعنية. مضيفة أنه قد تم إطلاق المبادرة خلال منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ خلال شهر يناير الماضي. لافتة إلى أهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة كنموذج فعال وغير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية، وأهمية تواجدها كممثلة في المجلس الاستشاري في لمبادرة "شباب بلد".

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: "إن مبادرة شباب تمثل نموذجاً فريداً للتعاون بين المنظمات الدولية والحكومة، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والشباب، لتعزيز روح العمل الحر وريادة الأعمال، وتكافؤ فرص الحصول على التعليم الجيد؛ لتمكين الشباب من خلال توفير الفرص التدريبية والتعليمية، وإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل، وتنمية فكر الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز المشاركة الفعالة في المجتمع.

وأعربت آية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة"، عن سعادتها بعقد أول اجتماع للمجلس الاستشاري لمنظمة"شباب بلد"، التابع للأمم المتحدة، وتشرفها بكونها أحد أعضائه. مشيرة إلى أن تمثيل مؤسسة "حياة كريمة" في المجلس الاستشاري، جاء استجابة لرؤية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تمكين الشباب، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي يعمل بها آلاف الشباب المتطوع، لتحسين مستوى معيشة المواطنين في ٤٥٨٤ قرية في محافظات مصر.

وعقبت إيلينا بانوفا، الممثل المقيم للأمم المتحدة والرئيس المشارك للمجلس، قائلةً: "إن الأمم المتحدة حريصة على توحيد الجهود بغرض نجاح المبادرة، ونأمل أن تكون منجزات المبادرة في مصر نموذجا يحتذى في دول أخرى اقليميا وعلى مستوى العالم."

وقال جيريمي هوبكنز، ممثل اليونيسف في مصر وعضو المجلس الاستشاري للمبادرة إن تشكيل المجلس الاستشاري يضمن تمثيل مختلف الشركاء في المبادرة. وإن الخبرات العملية والرؤى العميقة لدى أعضاء المجلس ستضمن وضع المبادرة على الطريق الصحيح لتلبية تطلعات الشباب في مصر.

جدير بالذكر أن مبادرة "شباب بلد"، هي النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة "شباب بلا حدود" Generation Unlimited، التي أطلقتها في أكثر من 54 دولة حول العالم، بهدف دعم الشباب وتمكينهم في مجالات التعليم والتوظيف وريادة الأعمال والمشاركة الاجتماعية.