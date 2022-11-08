"حياة كريمة" تنظم ندوة تثقيفية لطلاب "الزراعة" و"الحاسبات" بجامعة طنطا

الغربيــــة عادل ضرة

استضافت جامعة طنطا اليوم الثلاثاء، الندوة التوعوية التى تنظمها مؤسسة "حياة كريمة" بكليتى الزراعة والحاسبات والمعلومات، بعنوان "تعزيز جهود العمل التطوعى لشباب الجامعات فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور محمد السيد عميد كلية الزراعة، والدكتورة نانسى الحفناوى عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتورة هبة سالمان منسق مركز قطور لمؤسسة حياة كريمة بالغربية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود ذكى إن الجامعة ليست قلعة للعلم فقط لكنها أيضا منارة للتنوير والوعى وبناء الشخصية، مشيرا إلى أن الندوات التوعوية التى تشارك الجامعة فى تنظيمها للطلاب بمختلف الكليات تستهدف بناء الوعى ودعم مشاركتهم فى العمل التطوعى والخدمة المجتمعية بالمشروع القومي "حياة كريمة " الذى يستهدف تحسين حياة مستوى معيشة المواطنين بالريف المصري وذلك إيمانا من الجامعة بدورها المجتمعى فى نشر ثقافة العمل التنموى والتطوعى.

وأوضح الدكتور محمد حسين، أن دعم الجامعة لتوعية شبابها لم يقتصر على عقد الندوات فحسب بل يمتد ليشمل أيضا تنسيق زيارات ميدانية للطلبة إلى مواقع عمل المشروعات القومية كخطوة تنفيذية لهذه الندوات، للتعرف على معدل حجم الانجازات التى تم تنفيذها لتطوير قرى الريف المصرى والجهود التنموية المبذولة على أرض الواقع.

ومن جانبها، أفادت الدكتورة هبة سلمان، أن الندوة تناولت عرضاً لفيلم تسجيلي حول مبادرة "حياة كريمة" يوضح أن عدد المواطنين المستهدفين بكافة مراحل المبادرة يبلغ حوالي 58 مليون مواطن، وأن المبادرة هدفها الأساسى تحقيق التنمية المستدامة للمناطق المستهدفة من خلال توفير فرص العمل، والتمكين الاقتصادي للأهالي، وإقامة كافة المرافق والخدمات الأساسية اللازمة لخدمة المواطنين، كما تم الرد على استفسارات الطلاب فيما يخص أعمال المبادرة وأيضا كيفية الانضمام إلى فريق المتطوعين.