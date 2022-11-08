"حياة كريمة" تعقد ندوة للتوعية بالمشروع القومى لتطوير القرى فى جامعة بنها

القليوبية إبراهيم سالم

عقدت مؤسسة "حياة كريمة" الندوة الثانية بجامعة بنها، والتي استهدفت توعية الطلاب بماهية المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، كما تم شرح المبادرة شرحًا مفصلًا بداية من كونها فكرة شبابية حظيت برعاية رئاسية، إلى نتائجها الملموسة من البنية التحتية والإنشاءات التى قامت بها المؤسسة على مستوى الجمهورية.

كما شهدت الندوة، التى تم عقدها بجامعة بنها، استعراض مشروعات قرى مركز شبين القناطر، والتعريف بمؤسسة "حياة كريمة" وقطاعاتها المختلفة، وتدخلاتها فى مختلف فئاتها وشمولها لكل محافظات الجمهورية، ومن ناحية أخرى تم التطرق إلى نظرة المجتمع الدولى لحياة كريمة، وكيف أشادت الأمم المتحدة بالمبادرة، وكيف تناقلت الصحف العالمية حياة كريمة وأشادت بها.

ألقى الندوة هند جلال محمد، مدير إدارة التوعية بمؤسسة حياة كريمة، وقد جاء ذلك بحضور أساتذة جامعة بنها، ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة بمحافظة القليوبية، يذكر أن مؤسسة "حياة كريمة" تنظم اليوم زيارة ميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية بحيث تكون الزيارة نافذة على مشروعات الدولة القومية، كما تشرفت مؤسسة حياة كريمة باستقبال مئات طلبات التطوع من طلاب جامعة بنها بعد الندوات التي قامت بها المؤسسة.